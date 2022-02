LIVEBLOG: des explosions entendues à Kiev, toujours sous contrôle ukrainien selon l'armée

La France veut faire adopter à l'ONU une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine

A New York, l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, a espéré devant des journalistes qu'un vote sera organisé mardi. Certains partenaires de la France au Conseil souhaiteraient de leur côté que le vote soit plus tardif et n'intervienne qu'après l'adoption d'une résolution critiquant la Russie par l'Assemblée générale des Nations Unies, attendue en milieu de semaine