L'ONU tiendra ce lundi deux sessions sur l'invasion russe de l'Ukraine

Une "session extraordinaire d'urgence" de l'Assemblée générale débutera dans l'après-midi

Les deux principaux organes des Nations Unies tiendront ce lundi des réunions séparées sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une "session extraordinaire d'urgence" de l'Assemblée générale - la onzième de son Histoire - appellera ses 193 membres à se positionner, et à "tenir la Russie responsable de ses actions indéfendables et de ses violations de la Charte des Nations Unies", espère l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield.

La réunion débutera à 10H00 (15H00 GMT), une mise au vote d'une résolution est attendue à la fin des interventions qui devraient se prolonger mardi en raison du très grand nombre de discours en prévision.

La France a par ailleurs convoqué à 15H00 (20H00 GMT) une réunion d'urgence du Conseil de sécurité - plus puissant, composé de 15 membres - et entend lui faire adopter mardi une résolution appelant à l'"arrêt des hostilités", à "protéger les civils" et à "permettre un acheminement de l'aide humanitaire sans entrave".

Ces réunions reflètent les demandes généralisées de cessez-le-feu et l'inquiétude croissante des millions d'Ukrainiens pris dans la guerre.

Les deux réunions font suite au veto de la Russie à une résolution du Conseil de sécurité exigeant que Moscou cesse immédiatement son offensive contre l'Ukraine et retire toutes ses troupes. Le vote de vendredi était de 11 contre 1, la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis s'étant abstenus.