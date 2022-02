La guerre en Ukraine aura un impact économique en Israël (A. Lieberman)

La Russie est le plus grand fournisseur mondial de blé

Le ministre israélien des Finances Avigdor Lieberman a averti lundi que la guerre en Ukraine aurait probablement un impact économique mondial, y compris en Israël, soulignant que la crise pourrait entraîner des importations plus chères.

"La guerre en Ukraine aura des conséquences économiques pour l'État d'Israël et pour le monde entier", a affirmé le ministre des Finances lors d'une réunion à la Knesset de son parti Israel Beteinou, ajoutant que l'économie israélienne était "en bonne forme et qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter outre mesure."

Le ministère de l'Économie et de l'Industrie a annoncé dimanche qu'il n'y avait eu jusqu'à présent aucune perturbation du commerce des biens et des services avec l'Ukraine et la Russie, respectivement, mais a averti que des hausses de prix des importations vers Israël pourraient avoir lieu.

Le ministère n'a pas précisé quels produits pourraient connaître des hausses de prix alors que la crise - actuellement dans son cinquième jour - menace de perturber la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais l'Ukraine est un exportateur majeur de blé et d'autres céréales vers Israël et le Moyen-Orient dans son ensemble.

La Russie est le plus grand fournisseur mondial de blé et l'Ukraine représente environ 12% de l'approvisionnement mondial, selon le département américain de l'Agriculture.

La hausse du coût de la vie en Israël annoncée ces dernières semaines avait entraîné des protestations à travers le pays.