Guerre en Ukraine: B. Netanyahou appelle le gouvernement israélien à agir avec "prudence"

"L'accord nucléaire avec l'Iran menace notre existence"

L'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a appelé le gouvernement à adopter une approche plus prudente face à la guerre en cours en Ukraine et à concentrer son attention sur l'accord nucléaire, dans sa première déclaration publique sur le conflit en cours.

"Dans des jours comme ceux que nous vivons, il est conseillé de prendre position avec la plus grande prudence," a déclaré B. Netanyahou en ouverture de la réunion de la faction du Likoud lundi.

"Malheureusement, ces derniers jours, nous avons entendu trop d'expressions inutiles et trop de fausses prédictions," a-t-il poursuivi.

Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a notamment condamné l'invasion russe, tandis que le Premier ministre Naftali Bennett a proposé au président Poutine une médiation dans les pourparlers, refusée par ce dernier.

B. Netanyahou, qui est responsable du réchauffement des relations entre Israël et V. Poutine, n'a mentionné ni l'Ukraine ni la Russie par leur nom lorsqu'il a évoqué les événements de ces derniers jours.

"J'appelle le gouvernement à se comporter de manière responsable et à faire davantage face aux menaces existentielles pour sa sécurité", a déclaré l'ancien Premier ministre.

B. Netanyahou a assuré que la véritable menace pour la sécurité d'Israël était l'Iran, et que le duo Bennett-Lapid n'avait pas accordé suffisamment d'attention aux négociations nucléaires en cours à Vienne ces derniers jours.

"L'accord nucléaire avec l'Iran menace notre existence", a conclu B. Netanyahou. "Et sur cette question même, Bennett et Lapid ne disent rien et ne font rien."