Ukraine: l'Europe et ses alliés prêts à prendre des sanctions supplémentaires contre Moscou (Elysée)

"D’autres sanctions seront prises, c’est une priorité"

Les Européens et leurs alliés sont prêts à prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie, a indiqué lundi l'Elysée, après une visioconférence qui réunissait les dirigeants français, américain, britannique, canadien, allemand, italien, japonais, polonais et roumain, ainsi que des représentants de l'UE et de l'Otan.

"D’autres sanctions seront prises, c’est une priorité" et pourraient l'être "dans les prochains jours" car "l'urgence est de relever le coût de la guerre pour le président (Vladimir) Poutine", a indiqué la présidence française, en estimant que les sanctions déjà prises "font plus mal que le président Poutine ne l’avait anticipé".

"Il y a de la réserve, nous avons encore beaucoup de marge de manoeuvre", ont commenté les conseillers de l'Elysée, après la visioconférence entre Emmanuel Macron, Joe Biden, Olaf Scholz, Mario Draghi, Boris Johnson, Justin Trudeau, Andrzej Duda, Fumio Kishida, Klaus Iohannis, Ursula von der Leyen, Charles Michel et Jens Stoltenberg.

"Tout cela porte atteinte aux intérêts russes et a un coût pour les économies européennes, mais compte tenu de la gravité de ce que fait Vladimir Poutine, le choix est clair et univoque de renchérir le coût de la guerre pour lui", "pour qu'il réalise que le coût est exorbitant et change son calcul". "Nous prendrons les sanctions utiles pour cet objectif", a ajouté l'Elysée.

Déjà, "la Russie s’inquiète de la fuite des capitaux", Vladimir poutine "ne s'attendait pas à ce que les sanctions soient si dommageables", selon Paris.

Mais les Alliés relèvent un "potentiel d'escalade très fort" avec notamment des risques pour les civils et que "la Russie prenne le contrôle de l’ensemble du territoire ukrainien".