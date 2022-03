Ukraine: la CPI va ouvrir une enquête contre la Russie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés

Il existe "une base raisonnable pour croire que des crimes contre l'humanité ont été commis"

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré lundi qu'il prévoyait d'ouvrir une enquête "le plus rapidement possible" sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Ukraine.

L'enquête portera sur des crimes présumés commis avant l'invasion russe, a détaillé Karim Khan dans un communiqué.

Mais "compte tenu de l'expansion du conflit ces derniers jours, j'ai l'intention d'inclure dans le cadre de cette enquête tout nouveau crime présumé relevant de la compétence de mon bureau commis par toute partie au conflit quelle que soit la région du territoire de l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Le procureur a affirmé après une enquête préliminaire qu'il existait "une base raisonnable pour croire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis en Ukraine en relation avec les événements déjà évalués lors d'un examen par le Bureau".

La CPI avait déjà mené une enquête préliminaire sur des crimes liés à la répression violente contre des manifestations pro-européennes à Kiev en 2013-2014 par une administration ukrainienne pro-russe et sur des allégations de crimes en Crimée, annexée en 2014 par la Russie.

En décembre 2020, Fatou Bensouda, alors procureure du tribunal international, avait annoncé que l'enquête révélait des indications selon lesquelles "un large éventail de comportements constituant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la Cour avaient été commis" en Ukraine.

Cependant, les procureurs du tribunal n'avaient pas encore demandé aux juges l'autorisation d'ouvrir une enquête approfondie.

Karim Khan souhaite à présent procéder à l'ouverture de cet examen et l'élargir pour inclure les crimes commis lors des combats depuis l'invasion russe de l'Ukraine la semaine dernière.

"Je vais demander un soutien budgétaire supplémentaire ainsi que des contributions volontaires pour soutenir tous nos besoins", a-t-il déclaré.

"L'importance et l'urgence de notre mission sont trop sérieuses pour être prises en otage par le manque de moyens", a-t-il souligné.