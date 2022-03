L'émissaire ukrainien en Israël se dit "déçu" que Jérusalem n'envoie pas d'aide militaire

"Nous avons compris que les pourparlers en Biélorussie sont une autre ruse de Poutine"

L'ambassadeur ukrainien en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré mardi que les pourparlers en cours à la frontière biélorusse entre l'Ukraine et la Russie ne devraient pas porter leurs fruits, et que le pays était déçu qu'Israël continue de refuser de fournir des casques et des gilets militaires indispensables à la protection militaire et civile.

"Nous avons compris que les pourparlers en Biélorussie sont une autre ruse de Poutine afin d'utiliser ce temps pour restructurer ses forces militaires", a affirmé M. Korniychuk. "Il n'y a pas de réunion sérieuse spécifique, mais notre délégation a décidé d'y prendre part afin de ne pas être accusée de ne pas la prendre au sérieux", a-t-il ajouté.

Sur les 100 tonnes d'aide humanitaire qu'Israël a envoyées au cours de la journée passée à l'Ukraine, M. Korniychuk s'est dit "heureux" que son pays reçoive les antibiotiques et le matériel médical que le ministère de la santé de son pays a demandés.

En outre, M. Korniychuk a mentionné que de nombreux Ukrainiens sans statut étaient actuellement détenus à l'aéroport Ben Gurion. Selon lui et un avocat représentant les réfugiés, ils sont venus en Israël pour rester avec leur famille, mais l'État leur demande une caution de plusieurs milliers de shekels pour les laisser passer la frontière.

Alors que l'armée russe continue de tenter de prendre le contrôle de Kiev, le centre de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a été la cible d'un bombardement qui a fait au moins dix morts, selon les secours.