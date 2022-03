ONU: Israël condamne l'invasion russe de l'Ukraine mais pas par la voix de son ambassadeur

"Nous sommes disposés à contribuer à l'effort diplomatique"

Israël a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies, mais pas par la voix de son haut représentant, Gilad Erdan, à la suite d’une manœuvre diplomatique censée ménager un tant soit peu la Russie.

Le ministre des Affaires étrangères israélien Yaïr Lapid avait ainsi chargé l’ambassadrice adjointe de l’Etat hébreu à l’ONU, Noa Furman, de s’exprimer à la tribune de l’Assemblée générale.

Selon une source diplomatique à Jérusalem, Gilad Erdan n'a pas parlé au nom d’Israël de crainte qu’il ne s’en tienne au strict message transmis par le gouvernement.

"Nous avons condamné la Russie et l’avons appelée à répondre aux appels de la communauté internationale pour cesser son offensive, et respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine", a déclaré Noa Furman.

Elle était l'un des 78 orateurs à prendre la parole mardi après-midi, lors d'une session extraordinaire de l’Assemblée générale convoquée dans le cadre d'un mécanisme baptisé "s'unir pour la paix", qui permet à l'instance de contourner le Conseil de sécurité.

Noa Furman a par ailleurs souligné les relations solides de son pays avec Moscou et l'Ukraine, assurant qu’Israël était disposé à utiliser ces liens pour aider à négocier un cessez-le-feu.

"Compte tenu de nos liens profonds avec les deux parties, nous sommes disposés à contribuer à l'effort diplomatique, et c’est ce que nous avons essayé de faire au cours des deux dernières semaines", a-t-elle souligné.

"Nous sommes gravement préoccupés par la crise humanitaire croissante. À cet égard, Israël a fourni une centaine de tonnes d'aide humanitaire au peuple ukrainien", a-t-elle poursuivi, avant d’insister sur l’importance de "résoudre la crise par des moyens pacifiques conformément à la Charte des Nations Unies".

Face à la Russie, avec laquelle il possède des accords opérationnels stratégiques en Syrie, Israël a tracé une voie soigneusement chorégraphiée pour la condamnation de Moscou, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid condamnant l'invasion, tandis que le Premier ministre Naftali Bennett a parlé de son soutien à l'Ukraine.

Dans ce contexte, Israël ne s'est pas joint aux dizaines de pays signataires de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la Russie et soutenue par les États-Unis.