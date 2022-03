Raid russe à Kiev: le site du mémorial de Babi Yar n'a pas été touché, selon un journaliste israélien sur place

"Les informations rapportées par les ukrainiens ne correspondent pas à la réalité"

Le journaliste israélien du site d'informations Ynet, Ron Ben-Yishaï, a indiqué s'être rendu au mémorial du massacre de Babi Yar, en Ukraine, et affirmé qu'il n'avait pas été touché par un projectile russe, contrairement à ce qui a été rapporté la veille.

"Après avoir parcouru la totalité du site, je peux affirmer avec certitude qu'aucun monument n'a été endommagé et qu'aucune bombe, missile ou obus n'a touché la zone", a indiqué le journaliste israélien, par ailleurs spécialiste en matière de défense.

"La frappe la plus proche de Babi Yar a eu lieu dans le complexe de la tour de communication et de télévision de Kiev, à environ 300 mètres du nouveau monument et à environ un kilomètre de l'ancien monument aux victimes du massacre de la Seconde Guerre mondiale", a-t-il précisé.

Selon le journaliste, le gouvernement ukrainien a publié des "informations trompeuses" sur les dommages causés au site.

"Tout cela, j'ai pu le constater de mes propres yeux après un tour complet des lieux et tout ce qui a été rapporté ne correspond pas à la réalité", a-t-il confirmé.

Selon Ynet, l'intention des Russes semble avoir été de mener une attaque pour augmenter l'anxiété et la pression des habitants de Kiev et de toute l'Ukraine, mais pas de détruire réellement la tour de télévision à Kiev, mitoyenne du site de Babi Yar, un charnier contenant les restes de près de 34.000 juifs massacrés en deux jours alors que la ville était sous occupation nazie en 1941.

"Par conséquent, il faut faire très attention aux informations fournies sur les champs de bataille par les soi-disant officiels des deux côtés. La source vraiment crédible est l'agence de renseignement américaine et les agences de renseignement britanniques, qui, d'après mon expérience, sont en mesure d'obtenir des informations fiables sur ce qui se passe sur le terrain", a-t-il assuré.