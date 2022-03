Russie: "Je ne comprends pas comment pense Poutine" (conseiller du Kremlin)

"La première priorité est un cessez-le-feu"

"J'ai été choqué par l'invasion russe en Ukraine parce que pendant longtemps, j'ai pensé qu'une opération militaire n'était pas envisageable. Ce n'était pas plausible", a déclaré Andrey Kortunov analyste russe de la politique étrangère et conseiller du Kremlin, lors d'une interview accordé à Skynews.

M. Kortunov a estimé qu'il est "essentiel" que la Russie prenne des mesures pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible.

"Mon conseil aujourd'hui, étant donné la situation actuelle sur le terrain, serait de faire du cessez-le-feu la priorité absolue. Nous devons mettre fin au conflit. Pour commencer, nous devons nous asseoir à la table des négociations, non seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec l'Occident", a-t-il poursuivi.

M. Kortunov fait partie d'un groupe d'experts en politique étrangère qui conseillent le Kremlin.

Leurs documents auraient été lus par Vladimir Poutine, mais les conseils plus modérés prodigués au président russe n'ont pas été pris en compte.

"Je ne comprends pas sa logique actuelle, ni son raisonnement qui justifie les actions qu'il mène", a-t-il admis.

"Il m'est difficile de savoir ce qu'il pensait réellement lorsqu'il a pris cette décision."

M. Poutine a réduit son groupe de conseillers pour quelques sécurocrates - les Siloviki (membre des agences du maintien de l'ordre). Ceux qui, comme M. Kortunov, avaient prôné une plus grande intégration avec le monde extérieur et une plus grande prospérité, ont été écartés.

Selon lui, les Siloviki assurent à Vladimir Poutine que l'Occident cherche à le renverser.