Exclusif : Témoignage d'un Palestinien fuyant la guerre en Ukraine aidé par des Juifs

Le médecin, identifié comme Yaaqoub, a fui Irpin' avec sa famille pour fuir les combats

Un médecin palestinien vivant en Ukraine a été contraint de quitter sa ville avec sa famille pour fuir des affrontements avec les troupes russes à proximité de son domicile. L'homme a alors reçu l'aide de la communauté juive locale pendant son voyage, a-t-il témoigné à notre envoyé spécial sur place de la chaîne arabe.

Le médecin, identifié comme Yaaqoub, vivait avec sa famille à Irpin' - une ville située à 10 kilomètres au nord de Kiev.

"Il y a eu plusieurs batailles à Irpin', et pendant tout ce temps, nous étions à la maison et avions peur de sortir. On n'a pas arrêté de faire des allers-retours vers les abris", a déclaré Yaaqoub à i24NEWS.

La famille a alors décidé de quitter la ville vers une zone plus sûre dans le pays.

"Ça a été une aventure parce qu'on ne savait vraiment pas à quoi nous attendre, à quoi nous allions être confrontés au cours de ce voyage. Il y avait ma femme et mes enfants dans la voiture et on a roulé jusqu'ici. Il y avait des bruits de tirs, je n'osais pas rouler vite", a déclaré le médecin, expliquant être passé par cinq postes de contrôle militaires sur la route.

Il a indiqué avoir été aidé par une communauté Loubavitch en chemin. "Ils nous ont aidés, abrités et accueillis de manière très généreuse. Ils nous ont aussi proposé de la nourriture et des boissons".

"Cet élan de solidarité est très visible pendant la guerre. Il n'y a pas de différence, tous les habitants sont traités de la même manière. Qu'ils soient Arabes ou non, Ukrainiens... Tout le monde se serre les coudes", a déclaré l'homme à i24NEWS.

"Les gens sont unis dans cette situation, car ils ont besoin de l'aide des autres pour survivre".