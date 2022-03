Reportage: "Cette guerre a considérablement uni les Ukrainiens, je ne comprends pas comment les Russes peuvent rester silencieux"

"Grâce à nos téléphones nous pouvons témoigner de la folie que nous vivons, je veux reconstruire mon pays"

Une semaine après le début de l’invasion russe en Ukraine, un million de personnes ont quitté le pays, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). i24NEWS a recueilli les témoignages authentiques d’Ukrainiens qui ont fui dans l’urgence, abandonnant toute une vie en quelques heures, mais aussi de ceux qui font le choix de rester chez eux, jugeant le déplacement trop périlleux, tandis que des étrangers se mobilisent pour évacuer des familles de l’enfer.

Volodymyr et sa compagne Olga, tous deux avocats et âgés de 28 ans, ont quitté Kiev pour rejoindre Tcherkassy (sud), après avoir passé six nuits dans un abri.

"La matinée du 24 février a été la plus horrible de notre vie et de celle de millions de citoyens de Kiev. Nous avons été réveillés par le bruit des bombes et nous avons tout de suite compris… Il a fallu rassembler rapidement des vêtements chauds, nos papiers, de l'argent, des médicaments, de l'eau et de la nourriture," relate Volodymyr à i24NEWS.

"Nous avons ensuite essayé de prendre la route, mais les embouteillages et l’absence de patrouilles nous ont dissuadés. Nous nous sommes alors cachés dans une école, où nous avons dormi sur des matelas pendant 6 jours," a poursuivi le jeune homme.

Smykalov Volodymyr Abri à Kiev, Ukraine

Il assure que la guerre les a séparés de leurs familles et de leurs amis mais ne leur a jamais ôté l’espoir, affichant une résilience sans nom et une volonté de se battre pour sauver leur patrie.

"Nous sommes organisés et grâce à nos téléphones nous pouvons témoigner de la folie que nous vivons. L’Ukraine, c’est ma maison, je ne veux pas immigrer, au contraire, je veux reconstruire notre pays," a affirmé Volodymyr.

Pour d’autres, comme Kateryna et sa famille, fuir vers Budapest en Hongrie, était davantage une nécessité qu’un véritable choix.

"Je ne voulais pas quitter Kiev, mais mes grands-parents ont 87 ans et ils sont atteints de démence. Dès que j’ai su qu’une guerre se préparait, je leur ai fait des passeports internationaux. Lorsque la Russie a commencé à bombarder Kiev, nous avons dormi dans le couloir de l’appartement, le seul endroit sans fenêtre et le lendemain nous sommes partis," raconte la jeune femme de 30 ans, précisant qu’il leur a fallu 18 heures pour atteindre Lviv (ouest), à 500 kilomètres.

Un trajet qui en temps normal dure 7h, mais Kateryna écoutait les informations sans arrêt pour prendre les routes les plus sûres, contrainte à faire des détours.

Kateyrina Voropoi Des réfugiés ukrainiens à Lviv, Ukraine

"Nous avons vu des dizaines d'accidents de voiture et des véhicules abandonnés le long de la route. Vers minuit, nous avons été bloqués pendant des heures dans un embouteillage, nous n’avancions que de 500 mètres par heure", a-t-elle poursuivi.

A son arrivée à Lviv, la famille de Kateryna est restée plusieurs jours dans un centre en compagnie de 50 autres réfugiés de Kiev, en attendant de pouvoir prendre un train pour Budapest. Ensemble ils ont passé leurs journées à coordonner l’aide humanitaire et la logistique dans plusieurs villes, ils ont diffusé de vraies informations sur les réseaux sociaux russes et ont effectué des traductions pour les journalistes étrangers.

"A plusieurs reprises, on a essayé de traverser la frontière avec la Pologne mais après quelques heures d’attente, nous avons réalisé qu’il fallait au minimum 5 jours de voyage, alors nous sommes rentrés à Lviv," a-t-elle dit.

"Cette guerre a considérablement uni les Ukrainiens et j'ai l'impression que le monde entier nous propose son aide, tant de gens tentent d’arrêter ce dictateur fou (Poutine NDLR). Je ne comprends pas comment les Russes peuvent rester silencieux," a déploré la jeune femme.

Le caractère soudain de la guerre et l'injustice ressentie ont fait éclore une solidarité quasi immédiate de la part du peuple ukrainien mais aussi à l’échelle internationale.

La solidarité norvégienne

Henrik Bauer Hansen, qui habite en Norvège, a fait le déplacement pour aider ses amis à sortir d’Ukraine avant de rapidement devenir le "sauveur" de dizaines de réfugiés.

Ce commentateur chez Eurosport a fait la navette pendant 6 jours, effectuant des dizaines d’allers-retours entre l’Ukraine et la Pologne, transportant à bord de sa voiture des femmes, des enfants et des personnes seules.

"J’ai quitté la Norvège pour la Pologne le jour où la guerre a éclaté. J'ai fait mes bagages en 20 minutes et je suis parti. C'était déchirant de voir tous ces réfugiés! Certains souriaient par gratitude mais d'autres pleuraient de désespoir," a déclaré Henrik Bauer Hansen à i24NEWS.

"La plupart des passagers s’endormaient 5 minutes après être montés, ils avaient parcouru des km à pied depuis Lviv sous des températures glaciales et n’avaient pas dormi pendant des jours durant," a-t-il dit.

A ce jour, plus de 500.000 Ukrainiens sont arrivés en Pologne.

"Les Polonais sont incroyables, ils ont fait un travail formidable en fournissant les produits de base aux réfugiés, avec le sourire. Les pompiers faisaient également circuler des bus sans interruption. Toute l’opération d’évacuation s’est improvisée à une vitesse folle," a témoigné Henrik.

Pour beaucoup d’Ukrainiens, l’exode semble toutefois difficile à envisager voire dangereux et ils ne prévoient pas pour l’instant de quitter leur ville, malgré l’intensification des combats.

La vie continue

A Dnipro (est), troisième plus grande ville d’Ukraine, Maryna, 56 ans, qui a choisi de rester chez elle, déclare éprouver "une terrible indignation."

"A chaque minute, vous ressentez l'humiliation de devoir vous cacher comme un chien dans votre propre maison; mais je suis aussi contente de voir que les voisins s'entraident. Nous n’avons pas vraiment peur, mais nous sommes énormément déçus. Beaucoup, comme moi, pensent que c'est comme un cauchemar, que le monde a basculé, nous ne nous attendions pas à une telle abomination," a-t-elle affirmé.

Essayant de rester optimiste face à la situation, Maryna a cependant "refusé de déprimer."

"Nous parvenons quand même à nous distraire, beaucoup prient ou écoutent de la musique", a-t-elle dit à i24NEWS.

Pour Roman, avocat et père de famille, le trajet depuis Kharkov vers la frontière est "inenvisageable dans ces conditions."

"Le premier jour nous pensions que c'était une erreur médiatique ou une blague, personne ne croyait que la Russie ferait une chose pareille, car ici, il y a beaucoup de familles russes," a-t-il raconté.

"J’ai trois enfants en bas âge, le périple pour sortir du pays, sans assurance d’arriver en vie est impossible, alors nous restons là tant qu’il n’y a pas de solution convenable," a-t-il affirmé.

L’ONU prévoit jusqu’à 5 millions de réfugiés ukrainiens, des chiffres qui pourraient encore évoluer en fonction de la situation.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS