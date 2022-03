Guerre en Ukraine: Singapour impose des sanctions à la Russie

La cité-État impose des contrôles sur les exportations ou les transbordements d'articles à usage militaire

Singapour a annoncé samedi des sanctions contre la Russie 10 jours après le début de son invasion en Ukraine, devenant ainsi l'un des rares gouvernements d'Asie du Sud-Est à le faire.

"La souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de tous les pays, grands et petits, doivent être respectées", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La cité-État impose des contrôles sur les exportations ou les transbordements d'articles à usage militaire ou à double usage considérés comme des "biens stratégiques".

Il indique que les sanctions visent à limiter la capacité de la Russie à faire la guerre et à s'engager dans une "cyberagression".

Le centre commercial régional a également déclaré qu'il interdirait à toutes les institutions financières de faire des affaires avec quatre banques russes : VTB Bank, Bank Rossiya, la Promsvyazbank Public Joint Stock Co. et la Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank.

Les entreprises ayant des relations existantes avec les quatre banques doivent geler leurs actifs, précise-t-il.

L'ordonnance interdit également de fournir des services financiers ou de permettre le financement de la banque centrale russe, du gouvernement russe et des entités détenues ou contrôlées par la Russie.