Ukraine: l'ONU confirme la mort de 351 civils

Les chiffres réels seraient bien plus élevés

Le bureau des droits de l'homme de l'ONU affirme samedi avoir confirmé la mort de 351 civils en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier.

Le bureau basé à Genève a déclaré que 707 autres civils avaient été blessés entre le 24 février et vendredi minuit.

L'ONU utilise une méthodologie stricte et ne signale que les victimes dont il a vérifié le décès.

Les chiffres réels seraient considérablement plus élevés, "en particulier dans les territoires contrôlés par le gouvernement et surtout lors des derniers jours", car la réception d'informations dans certains endroits où il y avait des combats intenses a été retardée et de nombreux rapports étaient encore en cours.

Les responsables ukrainiens ont cependant présenté des chiffres bien plus élevés, affirmant que plus de 2.000 civils avaient été tués.

Les populations continuent de fuir les villes bombardées, alors que Vladimir Poutine a déclaré samedi qu'"une zone d'exclusion aérienne ferait des pays impliqués des cobelligérants."