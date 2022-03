France: manifestation à Paris en soutien aux Ukrainiens

"On est fiers de leur courage, leur détermination"

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi après-midi place de la République à Paris pour manifester leur opposition à l'invasion russe en Ukraine et dire "non à la guerre en Europe".

"On sera là chaque week-end, à Paris ou ailleurs, jusqu’à ce que M. Poutine parte, retire ses chars", a indiqué Aline Le Bail-Kremer, membre de Stand With Ukraine, l'une des organisations à l'initiative du rassemblement.

Fabienne Lissak Manifestation en soutien aux Ukrainiens à Paris, le 05.03.22

"C'est très important d'être ici", a estimé un manifestant, Bernard Arnaud, 47 ans, costume bleu et chemise jaune aux couleurs ukrainiennes. "M. Poutine est tellement imprévisible. Je reviendrai autant que possible", a-t-il ajouté au milieu des pancartes "Stop War", "Poutine assassin" ou "Sauvez l'Ukraine".

"Malgré les souffrances, on va gagner, on en est sûrs", a confié Nataliya, une Franco-Ukrainienne, qui n'a pas souhaité donner son nom pour protéger son fils resté dans son pays. "On est fiers de leur courage, leur détermination".

Fabienne Lissak Manifestation à Paris en soutien aux Ukrainiens, le 05.03.22

Des rassemblements de soutien à l'Ukraine sont prévus ce week-end dans plus d'une centaine de villes de France et de nombreuses capitales européennes, au dixième jour de l'invasion russe.

Quelque 25.000 manifestants étaient attendus dans toute la France, a anticipé une source policière.