Israël va établir un hôpital de campagne en Ukraine dans les prochains jours

"Nous continuerons d'aider pour sauver la vie des Ukrainiens dont le monde a été détruit en un instant"

Afin de renforcer l'aide humanitaire au peuple ukrainien, les ministères israéliens des Affaires étrangères et de la Santé enverront la semaine prochaine une délégation médicale en Ukraine, afin d'y établir un hôpital de campagne.

L'hôpital de campagne, qui sera géré par l'hôpital Sheba, les services de santé de Clalit et le personnel médical d'autres établissements hospitaliers, inclura des services d'hospitalisation pour enfants et adultes, une salle d'urgence, une salle d'accouchement et une clinique de soins primaires.

L'hôpital de campagne utilisera également des technologies avancées de médecine à distance.

"Nous remplissons notre devoir moral en accroissant l'aide humanitaire et l'assistance au peuple ukrainien", a déclaré le ministre de la Santé Nitzan Horowitz.

"Nous avons déjà envoyé des avions avec du matériel médical et des médicaments, et maintenant nous allons également construire un hôpital de campagne pour aider les réfugiés sur le terrain. Le Ministère de la Santé et l'État d'Israël se tiennent clairement aux côtés du peuple ukrainien, et nous continuerons d'aider autant que nécessaire pour sauver la vie des citoyens dont le monde a été détruit en un instant", a ajouté le ministre.

"Il en va de notre devoir personnel, professionnel et national envers chaque personne. Nous avons les moyens et la capacité d'aider et nous ne devons pas reculer", a indiqué pour sa part le directeur de l'hôpital Sheba, le professeur Yitzhak Kreis.