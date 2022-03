LIVEBLOG: "Violents combats" en Ukraine, menacée par V. Poutine de perdre son "statut d'Etat"

La situation est "catastrophique" à Marioupol (MSF)

"Aujourd'hui il n'y a plus d'eau; les gens ont énormément de problèmes pour accéder à de l'eau potable et cela devient un enjeu un peu essentiel. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage. La nourriture vient à manquer, les magasins sont vides", a détaillé un responsable de l'ONG Médecins sans frontières (MSF) en Ukraine depuis la ville de Lviv, dans l'ouest du pays