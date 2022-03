Israël accroît son aide à l'Ukraine avec l'envoi de générateurs électriques pour les hôpitaux

Environ 2.000 citoyens israéliens se trouvent toujours en Ukraine

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé dimanche une série de mesures en cours visant à fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine et aux réfugiés fuyant le pays déchiré par la guerre.

Ces nouvelles dispositions incluent le transfert de six générateurs géants vers un hôpital de Lviv "qui permettra un fonctionnement continu même sans alimentation électrique".

Le personnel du ministère stationné aux points de passage frontaliers ukrainiens - en Pologne, en Moldavie, en Roumanie, en Slovaquie et en Hongrie - fournira aide et assistance aux réfugiés – juifs et non juifs – en particulier en fournissant des équipements d'hiver, a indiqué le bureau.

Il facilitera également le "transfert continu de l'aide humanitaire" vers l'Ukraine et les pays limitrophes en fonction de leurs besoins, a-t-il par ailleurs été précisé.

Un hôpital de campagne, géré par l'hôpital Sheba, les services de santé de Clalit et le personnel médical d'autres établissements hospitaliers, devrait par ailleurs être mis en place cette semaine en Ukraine.

Selon un communiqué du ministère dimanche, plus de 10.000 Israéliens auraient quitté l'Ukraine au cours des dernières semaines, dont environ 5.700 qui auraient fui depuis que la Russie a envahi le pays le 24 février.

Les responsables estiment qu'environ 2.000 citoyens israéliens se trouvent toujours en Ukraine.

2.034 Ukrainiens sont par ailleurs arrivés en Israël depuis le début de l'invasion russe, a précisé dimanche l'Autorité de la population et de l'immigration.

"C'est notre devoir moral de déployer tous les efforts" pour porter assistance et lutter contre une souffrance humaine qui est grande et risque de l'être encore davantage si les choses continuent sur la voie actuelle", a déclaré le Premier ministre Naftali Bennett.