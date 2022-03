Israël: N. Bennett et des ministres accueillent des orphelins juifs ayant fui l'Ukraine à l'aéroport Ben Gourion

Le vol fait partie d'une opération spéciale visant à sauver quelque 300 Juifs des combats en Ukraine

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett et d'autres ministres du gouvernement sont arrivés dimanche à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv pour accueillir un groupe d'une centaine d'orphelins juifs ayant fui l'Ukraine devant l'invasion de la Russie.

La compagnie aérienne israélienne El Al a indiqué que le vol fait partie d'une opération spéciale visant à sauver quelque 300 Juifs des combats en Ukraine.

La compagnie aérienne a précisé que certains de ses employés parlant ukrainien étaient à bord du vol pour porter assistance aux jeunes réfugiés.

Certains des orphelins ont des membres de leur famille qui se trouvent encore dans les zones de combat, a précisé El Al.

Le Fonds national juif va prendre en charge les enfants, qui sont âgés de 2 à 18 ans, et les 40 membres du personnel de l'orphelinat Alumim de la ville de Zhytomyr.

Ils seront logés dans un premier temps dans un centre de Ness Harim, à l'extérieur de Jérusalem.

Le Fonds national juif prendra soin des enfants et du personnel pendant leur séjour en Israël, et organisera notamment des activités et des cours de Torah pour les enfants, à la demande du personnel de l'orphelinat.

"La situation en Ukraine est préoccupante, notamment celle des enfants. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir les portes du centre de Ness Harim et d'accueillir autant d'enfants que possible dans cette période aussi complexe", déclare le président du Fonds national juif, Avraham Duvdevani.