Les Russes se préparent à bombarder le port ukrainien d'Odessa (V. Zelensky)

"Cela peut se produire à n'importe quel moment, et personne n'est jamais prêt pour ça"

Les troupes russes se préparent à bombarder Odessa, une ville stratégique et le principal port d'Ukraine, situé sur les bords de la mer Noire, a averti dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Ce sera un crime militaire. Ce sera un crime historique", a déclaré M. Zelensky dans un message vidéo, au moment où l'armée russe, partie de la Crimée annexée plus à l'est, poursuit sa progression dans le sud de l'Ukraine en pilonnant de nombreuses villes du pays.

"Les Russes sont toujours venus à Odessa et n'ont ressenti que de la chaleur et de la sincérité à Odessa", ville animée de près d'un million d'habitants et appréciée de longue date des touristes russes, a-t-il relevé.

"De quoi s'agit-il maintenant? Des bombes contre Odessa? De l'artillerie contre Odessa? Des missiles contre Odessa?" s'est-il indigné.

Jusque là, malgré les nombreuses sirènes d'avertissement, la célèbre station balnéaire sur la mer Noire est restée relativement épargnée par les frappes russes.

Mais comme toutes les grandes villes d'Ukraine, au 11e jour de l'offensive russe, Odessa était hérissée de barrages, la population préparant abris et centre de logistique pour appuyer les volontaires.

"Comme vous le voyez, la ville est vide, tout le monde reste chez soi", a déclaré Mykhaïlo Chmouchkovytch, adjoint au maire.

"Cela peut se produire à n'importe quel moment, et personne n'est jamais prêt pour ça, surtout moralement", a ajouté ce responsable.

M. Zelensky a par ailleurs exhorté les Russes à s'élever contre l'invasion russe de l'Ukraine et à faire un choix entre "la vie et l'esclavage".