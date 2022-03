Israël: "Aucun pays ne peut ouvrir ses portes sans restriction" (ministre)

"Dans les prochains jours, nous devrons formuler une politique ordonnée"

"Aucun pays ne peut ouvrir ses portes à quiconque le souhaite sans aucune restriction, certainement pas un pays aussi petit qu'Israël", a déclaré lundi la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked à la radio Kan Reshet Bet.

Lors de cette interview, Mme Shaked a affirmé qu'environ 2.800 citoyens ukrainiens étaient entrés dans le pays jusqu'à présent, seulement 10% d'entre eux étaient considérés comme éligibles la citoyenneté selon la loi du retour, qui garantit à toute personne de confession juive le droit d'immigrer en Israël.

"L'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. Certes, en tant qu'État occidental, nous accueillerons des réfugiés. Mais dans les prochains jours, nous devrons formuler une politique ordonnée", a averti la ministre de l'Intérieur.

Mme Shaked a indiqué que son bureau autoriserait un quota humanitaire pour les personnes ne bénéficiant pas de droit selon la loi du retour.

Elle a affirmé qu'Israël accueillera finalement plus de réfugiés que la Grande-Bretagne et que tout pays occidental non frontalier à l'Ukraine.

L'Autorité de la population et de l'immigration a de son côté annoncé lundi que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, 2.792 civils d'origine ukrainienne sont arrivés en Israël à ce jour, dont 129 se sont toutefois vus refuser l'entrée dans le pays.