Pologne: un projet de loi pour légaliser le séjour des réfugiés ukrainiens

"Cette aide ne peut pas rester uniquement spontanée"

Le gouvernement polonais a adopté lundi un projet de loi destiné à légaliser et faciliter le séjour des réfugiés ukrainiens en Pologne, pays qui a accueilli déjà plus d'un million de personnes fuyant l'invasion russe.

En vertu de ce projet, qui doit être encore débattu et voté au parlement, les citoyens ukrainiens bénéficieront du droit automatique à un séjour légal de 18 mois, avec la possibilité de prolonger ce permis de séjour de 18 mois supplémentaires.

Les Ukrainiens auront accès au marché du travail, aux services de santé et aux établissements d'éducation.

Le gouvernement prévoit aussi une aide financière aux réfugiés, aux familles d'accueil et aux autorités locales engagées dans l'assistance aux Ukrainiens.

Il s'agit d'assurer "au moins un substitut à une vie normale pour ceux qui sont arrivés en Pologne", a déclaré aux journalistes le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Face à l'afflux massif de réfugiés, principalement des femmes et de enfants, un phénomène d'une ampleur jamais vue depuis la Seconde guerre mondiale, les Polonais ont massivement répondu présent.

Bénévoles, autorités, organisations humanitaires ou professionnelles et entreprises, ainsi que l'importante communauté ukrainienne déjà présente en Pologne proposent à ces réfugiés l'essentiel: repas, transport, et un lieu où se reposer et dormir, y compris dans leurs maisons.

"Cette aide ne peut pas rester uniquement spontanée", a déclaré le chef du gouvernement polonais.

Selon lui, étant donné la réponse massive des Polonais, "il n'est pas nécessaire de créer de grands camps pour réfugiés".

M. Morawiecki a indiqué aussi que la Pologne peut compter sur le soutien de différentes pays et de la Commission européenne.