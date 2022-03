La Russie arrêterait l'invasion de l'Ukraine "en un instant" si Kiev accepte 3 conditions (Kremlin)

La 3e session de négociations a commencé lundi soir

La Russie arrêterait son invasion de l'Ukraine "en un instant" si Kiev accepte trois conditions, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, rapporte Reuters.

D. Peskov dit que l'Ukraine doit cesser toute action militaire ; veiller à ce qu'il reste un pays neutre, notamment en modifiant sa constitution ; et reconnaître la Crimée comme territoire russe et les républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk comme indépendantes.

La troisième session de négociations russo-ukrainiennes visant à trouver un règlement au conflit en Ukraine a commencé lundi soir au Bélarus.

"Le troisième round de pourparlers a commencé à Belovejskaïa Pouchtcha", parc national à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, a indiqué l'agence de presse bélarusse Belta sur son compte Telegram, en publiant une photo de délégations russe et ukrainienne assises à la table de négociations.