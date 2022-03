Les États-Unis "apprécient beaucoup" les efforts de médiation d'Israël pour mettre fin à la guerre (A. Blinken à Y. Lapid)

"Israël est totalement engagé à faire tout ce qui est possible pour arrêter la guerre"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré lundi le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid en Lettonie et a déclaré que les Américains "apprécient beaucoup tous vos engagements dans les efforts visant à mettre fin à l'agression russe en Ukraine", à la suite de la visite du Premier ministre Naftali Bennett à Moscou et de sa rencontre avec Vladimir Poutine.

"Nous apprécions beaucoup les efforts que n'importe lequel de nos proches partenaires et alliés actuels peut faire pour voir s'il y a une ouverture pour mettre fin à la guerre", a-t-il affirmé.

"J'ai hâte d'entendre vos idées, d'entendre certains des engagements qu'Israël a pris", a-t-il ajouté.

M. Lapid, dans sa déclaration, a dit qu'Israël "est totalement engagé à faire tout ce qui est possible pour arrêter la guerre en Ukraine".

"Nous avons condamné l'invasion russe et nous le faisons toujours, et Israël est un partenaire dans l'effort mondial pour s'assurer que cette guerre doit être arrêtée", a-t-il lancé.

"La façon d'arrêter une guerre est de négocier. Israël parle avec les deux parties, à la fois avec la Russie et l'Ukraine, et nous travaillons en totale coordination avec notre plus grand allié, les États-Unis, et nos partenaires européens", a précisé le ministre israélien.