Opinion/Guerre en Ukraine: la dissuasion perdue

Tout pays voisin d'une puissance nucléaire doit comprendre que sa souveraineté n'est pas acquise

L'attention des gouvernements du monde entier est désormais tournée vers l'invasion russe en cours de l'Ukraine, déchiffrant les leçons qui peuvent être tirées du conflit et des luttes diplomatiques qui l'entourent. Cela est vrai pour les États directement concernés et pour ceux qui ne le sont pas.

Mais la question la plus importante - et celle qui ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite - est probablement celle de la position de vulnérabilité dans laquelle l'Ukraine s'est placée en acceptant de désarmer son arsenal nucléaire lorsqu'elle a obtenu son indépendance en 1991.

Lors de l'éclatement de l'URSS en 1989, l'Ukraine s'est retrouvée à négocier son indépendance avec un héritage de milliers d'armes nucléaires soviétiques sur son territoire. Cela comprenait les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

Alors que le nouvel État avait le contrôle de ces armes apocalyptiques, il n'en avait pas le contrôle de lancement. Néanmoins, l'Ukraine, en tant que pays technologiquement avancé qui a contribué au développement de l'arsenal soviétique, aurait probablement pu déverrouiller les armes avec 6 à 18 mois d'efforts concertés, suggèrent les analystes.

Une arme à ne jamais utiliser

Mais il a décidé de ne pas le faire. Les armes nucléaires étaient considérées comme un outil de guerre et la question de leur maintien comme moyen de dissuasion - contre l'Occident ou la Russie- n'a jamais été sérieusement discutée au plus haut niveau.

La décision de désarmement est allée à l'encontre des attentes occidentales, et en particulier des États-Unis: la position de l'Ukraine en tant qu'État plus faible et menacé parqué à côté de la Russie nécessitait un facteur de dissuasion pour équilibrer ses besoins de sécurité, supposait-on.

Encore sous le choc des répliques de la catastrophe de Tchernobyl en 1986 et face au fardeau financier que représentent l'entretien et la maintenance de milliers d'engins nucléaires, l'Ukraine a plutôt décidé de se dénucléariser. En plus d'économiser de l'argent, cette décision a valu à l'Ukraine les faveurs de l'Occident, en particulier des États-Unis, qui ont fourni des incitations en espèces au désarmement.

Les difficultés rencontrées par l'Ukraine pour se séparer de l'Union soviétique - aujourd'hui la Fédération de Russie - ont créé la nécessité pour l'Ukraine d'échanger les armes nucléaires contre le divorce du Kremlin, qui était réticent à autoriser la sécession.

L'Ukraine n'a jamais développé une doctrine de dissuasion qui aurait pu informer avec plus de force des avantages de conserver et d'apprendre à contrôler certaines de ces armes.

Des bouts de papier

Finalement, en 1994, après avoir restitué toutes les armes qu'elle détenait à la Russie ou les avoir démantelées, l'Ukraine a adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en tant qu'État non doté d'armes nucléaires.

Un traité international connu sous le nom de Mémorandum de Budapest a été formulé sous les auspices de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il a été signé par la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et trois anciennes républiques soviétiques dotées de l'arme nucléaire: le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine.

En échange de la remise de leurs arsenaux, l'intégrité territoriale des trois États nouvellement indépendants était garantie par les autres signataires. En raison des circonstances de l'époque, principalement le désir d'empêcher la prolifération nucléaire dans des délais considérables, les accords reposaient sur de simples assurances plutôt que sur des engagements fermes.

Les failles de cette chronologie précipitée ont été mises en évidence en 2014, lorsque la Russie a envahi la Crimée - mais curieusement, l'infraction n'a pas fait grand bruit, bien que la plupart des parties autres que la Russie aient convenu qu'il s'agissait d'une violation manifeste du traité.

Et, à part les sanctions internationales imposées à la Russie - en cours et récemment considérablement renforcées - il n'y a eu aucune sanction pour le non-respect par le Kremlin de ses engagements diplomatiques antérieurs.

Cela doit conduire à l'hypothèse que Kiev regrette probablement sa décision de 1991 de dénucléariser. Indépendamment de l'asymétrie des forces conventionnelles entre la Russie et l'Ukraine, si cette dernière possédait ne serait-ce qu'un petit nombre d'armes nucléaires, elle ne serait probablement pas envahie en ce moment.

Des leçons pour l'Iran

Quelles sont alors les implications de l'erreur de jugement de l'Ukraine pour la tentative actuelle de renégocier le Plan d'action global conjoint (JCPoA) avec l'Iran ? Il y a trois préoccupations principales.

Premièrement, un pays doit discuter de sa position nucléaire en profondeur, dans la durée et avec l'expertise requise aux niveaux politique, militaire et universitaire, aussi difficile que cela puisse paraître, compte tenu de la nature confidentielle du sujet.

Deuxièmement, ce qui est arrivé à l'Ukraine doit faire comprendre à tout pays voisin d'une puissance nucléaire que sa souveraineté ne peut jamais être tenue pour acquise.

L'Iran est certainement dans le voisinage proche de la Fédération de Russie, avec une histoire de relations turbulentes entre les deux nations. Cela ne sera pas perdu pour les dirigeants iraniens.

Troisièmement, la préoccupation la plus problématique dans ces circonstances est que les deux grandes puissances censées garantir le renouvellement du JCPoA sont les États-Unis et la Russie.

Les États-Unis ont déjà rompu leurs engagements envers l'Iran une fois, après que le président Donald Trump s'est retiré de l'accord. Et la Russie rompt ses engagements envers l'Ukraine dans le cadre du Mémorandum de Budapest en ce moment même.

Il faut donc raisonnablement supposer que quel que soit l'accord signé - s'il est signé - ne sera pas à toute épreuve, si les garants ne sont pas fiables. Quelque chose que l'Iran peut voir.

Par conséquent, le fait que Téhéran construise une arme nucléaire dépend principalement de sa propre perception de la dissuasion, et non de la signature d'un accord de désarmement avec les États-Unis et d'autres puissances.

L'Ukraine avait la capacité de s'établir en tant qu'État nucléaire et a choisi de ne pas le faire de son propre gré. L'Iran a le choix de rester dans les limites des restrictions qui lui sont imposées par un JCPoA renouvelé, ou d'acquérir la bombe.

Bien que nous ne puissions en aucun cas supposer qu'un Iran nucléaire est une fatalité, regarder ce qui se passe en Ukraine suggérerait que l'évitement de ce scénario dépendra de l'Iran plutôt que des accords qu'il signera.