Le Pentagone rejette la proposition de Varsovie de lui livrer ses avions Mig-29 pour l'Ukraine

Une telle organisation "soulève d'importants motifs d'inquiétude pour l'ensemble de l'Otan"

Le Pentagone a rejeté mardi l'offre de la Pologne de livrer aux États-Unis ses avions de combat MiG-29 à l'usage de l'Ukraine, afin d'y renforcer les combattants tout en évitant de se laisser entraîner dans une guerre plus large avec la Russie.

"Nous continuerons à consulter la Pologne et nos autres alliés de l'OTAN sur cette question et les défis logistiques difficiles qu'elle présente, mais nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable", a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby dans un communiqué.

Selon cette source, une telle organisation pour aider militairement l'Ukraine face à l'invasion russe "soulève d'importants motifs d'inquiétude pour l'ensemble de l'Otan".

"Il n'est tout simplement pas clair pour nous qu'il y ait une justification substantielle à cela", a ajouté M. Kirby.

Une telle décision renforcerait l'Ukraine alors que les attaques russes contre ses villes aggravent la catastrophe humanitaire. Mais elle augmenterait également les risques d'une guerre plus large.

Une haute responsable américaine a par ailleurs indiqué que l'annonce de la Pologne avait été prononcée sans consultation préalable.

"A ma connaissance, nous n'avons pas été consultés au préalable pour nous faire parvenir ces avions", a déclaré la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland.

La Pologne avait affirmé plus tôt être "prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis", selon un communiqué du ministère polonais des Affaires étrangères, requérant en échange "des avions d'occasion ayant les mêmes capacités opérationnelles".

Les Mig-29, comme les Sukhoi-27 (défense antiaérienne et appui sol) et les chasseurs-bombardiers Sukhoi-25, sont les seuls que les pilotes ukrainiens pourraient manier sans formation préalable.