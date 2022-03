Guerre en Ukraine: la crise énergétique, "comparable" au choc pétrolier de 1973, selon Paris

Les États-Unis ont annoncé mardi un embargo sur les importations de pétrole et gaz russes

La crise énergétique actuelle marquée par une flambée des prix est "comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973", a affirmé mercredi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire.

Les cours du pétrole et du gaz ont nettement grimpé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février, et des sanctions occidentales visant Moscou. Les États-Unis ont annoncé mardi un embargo sur les importations de pétrole et gaz russes.

M. Le Maire, qui s'exprimait en préambule d'une conférence sur l'indépendance énergétique, a néanmoins estimé qu'un deuxième plan massif d'aides publiques dans le pays, après celui mis en œuvre pendant la crise du Covid-19, "ne ferait qu'alimenter l'augmentation des prix".

"Cela reviendrait à jeter de l'essence sur l'incendie", a déclaré le ministre. "En 1973, cette réponse a provoqué le choc inflationniste que vous connaissez, conduit les Banques centrales à augmenter massivement les taux, ce qui avait tué la croissance".

"Cela porte un nom, la stagflation, c'est précisément ce que nous ne voulons pas revivre en 2022", a martelé le ministre au début de la conférence qui réunit à Paris des responsables politiques, des patrons d'entreprises, des spécialistes de l'énergie et des économistes.

L'Europe est extrêmement dépendante de l'énergie russe et tente de trouver la parade pour les prochains mois.