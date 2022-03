"On s'attendait à un entretien téléphonique, mais cela ne s'est pas produit"

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) ont refusé des appels téléphoniques du président Joe Biden tandis que la guerre en Ukraine s'intensifie et les cours du pétrole et du gaz explosent après les sanctions massives contre Moscou, ont déclaré mardi des responsables orientaux et américains au Wall Street Journal.

"On s'attendait à un entretien téléphonique", entre M. Biden et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS), "mais cela ne s'est pas produit", a déclaré un responsable américain au Journal, précisant qu'il s'agissait de l'accès au pétrole saoudien.

Le prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed, a également refusé un appel de M. Biden, d'après les responsables.

Selon ces sources, les relations entre les États-Unis et les deux pays du Golfe se sont tendues en raison du manque de soutien de l'administration Biden dans la guerre au Yémen et de la reprise des négociations concernant l'accord sur le nucléaire iranien.

L'Arabie saoudite a également fait pression pour obtenir l'immunité aux États-Unis du prince héritier MBS, accusé de tentative d’assassinat par un ancien agent saoudien du contreterrorisme après la mort du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

Joe Biden a annoncé mardi un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes, afin d'alourdir les sanctions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine.

Washington envisage à présent d'autres pays pour des pourparlers sur le pétrole, et dans ce contexte, une délégation américaine s'est par ailleurs rendue ce week-end à Caracas.