Ukraine: les efforts sont en cours pour évacuer 18.000 personnes de Kiev (V. Zelensky)

"Envoyez-nous des avions"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi que des efforts étaient en cours pour évacuer quelque 18.000 personnes de la capitale Kiev et des villes assiégées à proximité.

Il a affirmé que les efforts font partie de tentatives d'évacuation plus larges via de multiples couloirs humanitaires en Ukraine, et met en garde les forces russes contre la violation des promesses de cessez-le-feu.

Il a également à nouveau fait appel au soutien aérien étranger, en disant "envoyez-nous des avions". Les puissances occidentales ont envoyé du matériel militaire et renforcé leurs forces sur le flanc oriental de l'Ukraine, mais se sont retenue de fournir un soutien aérien au risque de se laisser entraîner dans une guerre directe avec la Russie.

"Notre résistance pendant près de deux semaines vous a montré que nous ne nous rendrons pas, car c'est notre maison. Ce sont nos familles et nos enfants. Nous nous battrons jusqu'à ce que nous puissions reconquérir notre terre", a-t-il déclaré à ses troupes.

En outre, les Vingt-Sept ont décidé mercredi d'élargir leurs sanctions contre Moscou et Minsk à la suite de l'invasion de l'Ukraine, notamment en débranchant trois banques bélarusses de la plateforme financière internationale Swift et en ajoutant 14 oligarques et 146 sénateurs russes à leur liste noire.