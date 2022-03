Israël "fait une erreur" en restant neutre dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie (BHL)

Pour le philosophe français, Vladimir Poutine est un "psychopathe" qui va très vite "se heurter à la réalité"

Le philosophe français Bernard-Henri Lévy a estimé qu'Israël "fait une erreur" en restant neutre dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, dans une interview au quotidien Israel Hayom publiée mercredi.

"Je pense que la neutralité est une erreur. Israël sait mieux que quiconque ce que cela fait d'être un pays dont l'existence est niée. Israël a une obligation morale, presque métaphysique, de soutenir ceux qui souffrent et qui sont anéantis", a-t-il affirmé.

"Du point de vue de la realpolitik, je pense qu'Israël fait un mauvais calcul. Premièrement, parce que Poutine va perdre. Ensuite, parce qu'il n'est pas un allié fiable. Je n'aime pas être en désaccord avec la politique d'un gouvernement israélien. Mais franchement, [le Premier ministre Bennett] se rendant à Moscou sans se rendre à Kiev par la suite, vous pensez que c'était une bonne décision ? Pour ma part, je ne le pense pas", a-t-il encore déclaré.

Selon le philosophe, la guerre menée par le président russe "s'inscrit dans un cadre plus large : nihilisme destructeur, haine de la démocratie et, à terme, désir de se venger de l'Europe, qu'il considère comme responsable du 'plus grand désastre géopolitique du XXe siècle' : l'effondrement de l'Union soviétique."

BHL a estimé que Vladimir Poutine est un "psychopathe", et "comme tous les psychopathes, il va se heurter très vite à la réalité : l'opposition des Ukrainiens, qu'il considérait comme des sous-hommes, mais qui se comportent comme des héros".

Selon lui, l'armée russe va finir par "se démobiliser", et n'acceptera plus de mener cette guerre "longtemps incompréhensible pour les jeunes soldats de Moscou et de Saint-Pétersbourg."