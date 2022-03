"Nous ne pousserons pas Kiev à accepter les conditions russes" (responsable US en Israël)

Une source de l'ambassade des États-Unis indique que Washington soutient la diplomatie israélienne

Deux semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un haut responsable de l'ambassade des États-Unis en Israël a déclaré mercredi que Washington continuait à soutenir le gouvernement ukrainien, mais qu'il resterait à l'écart, tant sur le plan militaire que sur les négociations pour les conditions de paix.

"Les États-Unis sont solidaires du gouvernement et du peuple ukrainiens, et continueront à les soutenir face à l'agression du Kremlin. Le président Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères [Sergueï] Lavrov sont directement responsables de la guerre", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv.

Le Premier ministre Naftali Bennett, conformément à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a joué un rôle actif dans la médiation entre Kiev et Moscou. Samedi, M. Bennett a pris l'avion pour rencontrer Vladimir Poutine dans la capitale russe et s'est entretenu depuis avec les deux dirigeants par téléphone à plusieurs reprises.

Le fonctionnaire de l'ambassade américaine a indiqué que les États-Unis soutenaient tous les efforts de négociations de paix, y compris les efforts en cours menés par Naftali Bennett.

Mardi, M. Zelensky a affirmé que l'Ukraine prenait du recul sur sa demande d'adhésion à l'Otan.

L'une des principales exigences de la Russie est la garantie que l'Ukraine ne rejoigne pas la force internationale.

Alors que de rudes combats ont lieu dans toute l'Ukraine, Moscou et Kiev se sont entendus mercredi sur des cessez-le-feu afin de permettre d'instaurer des couloirs humanitaires autour de certaines zones durement touchées.

Par ailleurs, des discussions sont prévues jeudi à Antalya, en Turquie, entre les ministres des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et ukrainien Dmytro Kuleba, avec leur homologue turc Mevlüt Cavusoglu comme médiateur.