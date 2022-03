Washington accuse Moscou et Pékin de répandre des "mensonges" sur un prétendu programme d'armes biologiques

La Grande-Bretagne et les États-Unis craignent que la Russie ne soit en train de préparer le terrain pour l'utilisation d'armes chimiques en Ukraine, après que des responsables du Kremlin ont affirmé, sans preuve tangible, que les États-Unis avaient soutenu un programme d'armes biologiques dans le pays.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que la Russie avait fait "de fausses allégations sur de prétendus laboratoires d'armes biologiques américains et sur le développement d'armes chimiques en Ukraine", ajoutant que ces allégations avaient été reprises à Pékin.

"Maintenant que la Russie a émis ses fausses accusations et que la Chine semble faire sienne cette propagande, nous devons surveiller tout possible recours par la Russie à des armes chimiques ou biologiques en Ukraine", a-t-elle tweeté.

Des responsables occidentaux ont déclaré lors d'un briefing avoir "de bonnes raisons de s'inquiéter d'une éventuelle utilisation d'armes non conventionnelles" par la Russie.

Cette inquiétude s'explique en partie par le fait que le ministère russe des Affaires étrangères s'est employé à "planter le décor" en faisant des "déclarations sous faux drapeau" concernant un programme d'armes biologiques en Ukraine.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie disposait de documents prouvant que les États-Unis avaient soutenu un programme d'armes biologiques en Ukraine, impliquant la peste, le choléra et l'anthrax. Washington et Kiev ont tous deux démenti ces allégations, que Mme Psaki a qualifiées de "grotesques".

Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a accusé des "nationalistes ukrainiens" de préparer une "provocation" avec des armes chimiques dans un village situé au nord-ouest de Kharkiv. Le plan consisterait à accuser faussement les forces russes d'utiliser des armes chimiques, a ajouté le ministère.

"La Russie a l'habitude d'accuser l'Occident des violations mêmes qu'elle commet", a tweeté Mme Psaki. "Tout cela est un stratagème évident de la Russie pour tenter de justifier sa nouvelle attaque préméditée, non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine."