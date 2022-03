Les pourparlers entre Kiev et Moscou ont jusqu'à présent abouti à plusieurs cessez-le-feu locaux

Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne se rencontrent jeudi en Turquie pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, des pourparlers qui interviennent au lendemain du bombardement d'un hôpital pédiatrique dans la ville assiégée de Marioupol dans lequel trois personnes, dont une fillette, ont trouvé la mort.

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, tous deux arrivés à Antalya (sud), station balnéaire prisée des touristes russes, ont débuté jeudi matin leur entretien sous la médiation du chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu.

Des responsables de Kiev et Moscou se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises mais c'est la première fois que la Russie, de plus en plus isolée par les sanctions occidentales qui la visent, a dépêché un ministre pour des discussions sur cette crise, qui a débuté il y a deux semaines exactement.

Les pourparlers entre Kiev et Moscou ont jusqu'à présent abouti à plusieurs cessez-le-feu locaux et à l'ouverture de corridors humanitaires pour évacuer des civils de villes assiégées, mais la Russie a été à plusieurs reprises accusée d'avoir violé ces accords.

"Je n'ai pas grand espoir mais nous ferons tout pour en retirer le maximum", a déclaré M. Kuleba avant la rencontre d'Antalya, affirmant que "tout dépendra des instructions que Lavrov aura reçues".

Lors d'un premier entretien bilatéral avec M. Cavusoglu, M. Kuleba a indiqué qu'il insisterait auprès de son homologue russe sur "un cessez-le-feu immédiat", "une amélioration de la situation humanitaire à Marioupol, Kharkiv, Soumy, Volnovakha et d'autres villes ukrainiennes", et "un retrait des troupes russes" du territoire ukrainien, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères ukrainien.