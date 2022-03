Guerre en Ukraine: Yad Vashem suspend son partenariat avec l'oligarque russe Roman Abramovitch

"A la lumière des développements, Yad Vashem a décidé de suspendre le partenariat stratégique"

Le mémorial israélien de la Shoah, Yad Vashem, a annoncé jeudi sa décision de suspendre un partenariat avec l'un des ses plus grands donateurs, Roman Abramovitch, oligarque russe sanctionné par le gouvernement britannique en représailles à l'invasion russe en Ukraine.

Propriétaire du club anglais de football de Chelsea, Roman Abramovitch, 55 ans, avait jusqu'à présent été épargné par la vague de sanctions prises par le Royaume-Uni contre des personnes et entités liées au pouvoir en Russie, dans la foulée de l'invasion du 24 février.

Mais jeudi, Londres a décidé de geler ses avoirs et de lui interdire de voyager et d'opérer des transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques.

"A la lumière des développements, Yad Vashem a décidé de suspendre le partenariat stratégique avec Roman Abramovitch", a indiqué dans un court communiqué Simmy Allen, porte-parole de Yad Vashem, mémorial de la Shoah à Jérusalem.

Cette institution avait annoncé le 22 février le lancement, avec M. Abramovitch, d'un "partenariat stratégique afin de renforcer les initiatives de Yad Vashem dans le domaine de la recherche et du souvenir de l'Holocauste".

M. Allen avait fait état d'une somme "à huit chiffres" donnée par le milliardaire russe, ce qui en avait fait le deuxième donateur le plus important du mémorial.

"Nous sommes profondément reconnaissants à Roman Abramovitch pour sa généreuse contribution qui renforcera significativement la mission de Yad Vashem", avait dit son directeur Dani Dayan.