L'Union européenne doit "en faire plus" pour l'Ukraine, dit V. Zelensky

"Il faut aller plus fort. Ce n'est pas ce que nous attendons"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que l'Union européenne devait "en faire plus" pour l'Ukraine, après que les dirigeants des 27 ont exclu la veille toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE.

"Il faut aller plus fort. Ce n'est pas ce que nous attendons", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo sur Telegram.

"Il faut que les décisions des hommes politiques coïncident avec l'humeur de leurs peuples, les peuples européens (...) L'Union européenne doit en faire plus pour nous, pour l'Ukraine."

Réunis jeudi en sommet à Versailles, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE n'ont pas jugé possible l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, tout en ouvrant la porte à des liens plus étroits.

Alors que Kiev a déposé une candidature dans l'espoir de rejoindre l'UE "sans délai", le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a rappelé qu'il n'existait "pas de procédure rapide".

"Nous voulons travailler intensivement avec l'Ukraine", a-t-il néanmoins précisé.

Par ailleurs, l'envoyé ukrainien en Israël Yevgen Korniychuk a également estimé vendredi qu'Israël "ne fait pas assez" pour soutenir l'Ukraine et a accusé l'Etat hébreu d'avoir "peur" de Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky "ne comprend pas" le refus d'Israël de fournir des équipements défensifs, tels que des casques et des gilets pare-balles, à l'Ukraine, a déclaré M. Korniychuk lors d'un point presse.

"En tant qu'ambassadeur, je comprends la position d'Israël, mais pas notre président", a affirmé M. Korniychuk au centre culturel de son ambassade à Tel-Aviv.