Une responsable US met en garde Israël : "Ne soyez pas le dernier refuge pour l'argent sale qui alimente la guerre de Poutine"

La sous-secrétaire d'État aux affaires politiques Victoria Nuland a déclaré vendredi à Channel 12 qu'Israël devrait se joindre aux sanctions du monde occidental contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

"Vous ne voulez pas devenir les derniers refuges pour l'argent sale qui alimente la guerre de Poutine", a affirmé Mme Nuland.

À la question de savoir si les États-Unis ont demandé à Israël de se joindre aux sanctions de l'administration Biden contre la Russie, Mme Nuland a répondu : "Nous demandons à toutes les démocraties du monde de se joindre à nous pour appliquer les sanctions financières et de contrôle des exportations que nous avons imposées à Poutine."

"Nous devons faire pression sur le régime, les oligarques qui l'entourent, et son économie. Dans ce contexte, nous demandons au plus grand nombre de pays possible de se joindre à nous. Nous le demandons également à Israël", a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, la vice-présidente américaine Kamala Harris, en visite en Roumanie, a déploré que le président russe Vladimir Poutine "ne montre aucun signe d'engagement dans une diplomatie sérieuse", son "comportement atroce et scandaleux" nécessitant "d'autres mesures".

"Les Etats-Unis ont tenté sincèrement de s'engager activement dans la diplomatie", a-t-elle déclaré aux côtés du président roumain Klaus Iohannis lors d'une conférence de presse à Bucarest.