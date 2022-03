14 jets privés en provenance de Russie ont atterri en Israël au cours des 10 derniers jours (média)

Les sanctions envers la Russie et les oligarques se sont renforcées de la part de l'Europe et des Etats-Unis

14 jets privés ayant décollé de Saint-Pétersbourg ont atterri à l'aéroport Ben Gourion au cours de ces dix derniers jours, alors qu'Israël évite de se joindre aux sanctions occidentales contre les oligarques russes, a rapporté vendredi soir Channel 12.

La semaine dernière, Channel 12 a rapporté qu'un nombre inhabituel de jets privés loués auraient volé de la Russie vers Israël depuis l'invasion de l'Ukraine.

Déjà durement frappées par les sanctions, la Russie et les personnalités proches de son président Vladimir Poutine ont encore vu celles-ci se renforcer vendredi de la part des Etats-Unis et de l'Europe, afin de mettre à genoux l'économie russe et le financement de la guerre en Ukraine.

Dans la foulée du Canada, les Etats-Unis et leurs alliés du G7 ont annoncé qu'ils mettaient fin à la clause de la "nation la plus favorisée" accordée à la Russie, ce qui ouvre la voie à l'imposition de tarifs douaniers punitifs contre les produits russes importés.

Par ailleurs, une source israélienne de haut niveau a déclaré à Channel 12 que l'Ukraine a demandé des cyber-armes à utiliser contre la Russie, notamment le logiciel de piratage Pegasus du groupe NSO.

Israël a immédiatement rejeté la demande, indique la chaîne, précisant qu'il a rejeté toutes les demandes ukrainiennes d'armes au cours des dernières semaines.