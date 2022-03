LIVEBLOG: Les forces russes encerclent Kiev et bloquent Marioupol

Une mosquée abritant 80 civils bombardée à Marioupol, selon le MAE ukrainien

"La mosquée du sultan Souleïman le Magnifique et de son épouse Roxolana à Marioupol a été bombardée par les envahisseurs russes", a déclaré le ministère dans un tweet. "Plus de 80 adultes et enfants s'abritent là, dont des citoyens turcs", a-t-il ajouté, sans préciser quand le bombardement avait eu lieu.