N. Bennett n'a pas exhorté V. Zelensky à "se soumettre" à une offre de V. Poutine, selon un haut conseiller ukrainien

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett n'a pas exhorté le président ukrainien à se soumettre à une offre de Vladimir Poutine, exigeant de Kiev d'accepter des concessions importantes pour mettre fin à l'invasion russe, a indiqué samedi un haut conseiller Volodymyr Zelensky.

Selon un tweet de Mikhail Podolyak, M. Bennett, "tout comme d'autres pays intermédiaires conditionnels, n'offre PAS à l'Ukraine d'accepter les demandes de la Fédération de Russie".

"C'est impossible pour des raisons militaires et politiques", a soutenu le conseiller, ajoutant: "Au contraire, Israël exhorte la Russie à évaluer les événements de manière plus appropriée".

Israël s'est engagé dans des efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, M. Bennett s'étant rendu à Moscou samedi dernier pour une réunion d'une heure avec Vladimir Poutine. Il a été le premier leader étranger à rencontrer le président russe depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

"Bennett a proposé que nous nous rendions", a déclaré vendredi un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat à des médias israéliens, des informations démenties par le bureau du chef du gouvernement.

"Le Premier ministre n'a pas l'intention de formuler auprès de Zelensky des recommandations sur la façon d'agir", a déclaré une source au sein du bureau à WallaNews.

"La conversation entre les deux a été longue et positive et a inclus la possibilité d'une rencontre [entre les négociateurs russes et ukrainiens] à Jérusalem", a-t-il ajouté.