Israël pourrait envoyer des casques et des gilets pare-balles en Ukraine (média)

Kiev aurait également demandé le transfert d'armes cybernétiques, Israël a refusé

Israël examine actuellement les demandes ukrainiennes d'équipements de protection contre les bombardements russes, a rapporté vendredi Channel 12.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait défendu dimanche la position d'Israël de ne pas apporter d'assistance militaire à l'Ukraine suite à l'invasion du pays par la Russie.

"Israël veut maintenir des canaux ouverts avec toutes les parties impliquées dans le conflit", avait affirmé le porte-parole du bureau Lior Haiat à la radio militaire, ajoutant: "Nous allons nous concentrer sur l'aide humanitaire, dont la population ukrainienne a besoin".

Jérusalem considèrerait toutefois à présent envoyer des casques et des gilets pare-balles, a indiqué la chaîne citant un haut responsable sous couvert d'anonymat.

Kiev aurait également demandé le transfert d'armes cybernétiques pouvant être utilisées contre la Russie, notamment le logiciel de piratage controversé Pegasus du groupe NSO.

Cette demande a été rejetée par Israël selon la chaîne, qui a précisé que Jérusalem a refusé toutes les demandes d'armes formulées par Kiev au cours des dernières semaines et des derniers mois.

La position et la politique de l'Etat hébreu "depuis le début du conflit" lui permettent d'être "le seul acteur en mesure de dialoguer directement avec la Russie et l'Ukraine, et avec les pays occidentaux comme la France ou l’Allemagne", a assuré jeudi une source diplomatique israélienne.

Mais Jérusalem peine à condamner Moscou directement, qui maîtrise le ciel en Syrie, où de nombreuses frappes aériennes visant à affaiblir le groupe chiite Hezbollah et les positions iraniennes sont attribuées à Israël.