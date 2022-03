USA: Joe Biden approuve une aide supplémentaire à l'Ukraine de 200 millions de dollars incluant la fourniture d'armes

Ces fonds s'ajoutent à l'enveloppe d'un milliard de dollars déjà débloquée pour l'Ukraine par les USA

Le président américain Joe Biden a autorisé samedi le département d'État à fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine de 200 millions de dollars, incluant la fourniture d'armes.

Ces fonds s'ajoutent à l'enveloppe d'un milliard de dollars déjà débloquée pour l'Ukraine par les Etats-Unis depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Dans le contexte de guerre en Ukraine, le Congrès américain a par ailleurs approuvé cette semaine un budget de 13,6 milliards de dollars pour financer les coûts d'envoi de troupes et d'armes en Europe de l'Est, ainsi que le soutien aux réfugiés et l'aide économique aux pays d'accueil.

Ce budget de 200 millions de dollars supplémentaires sera inclus dans le projet de loi de dépenses qui devrait être signé la semaine prochaine.