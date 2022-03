Nouvel entretien entre N. Bennet et V. Zelensky samedi soir

Le président ukrainien a proposé que Jérusalem accueille des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi soir, a indiqué son bureau dans un communiqué.

La conversation a duré plus d'une heure et "a porté sur les moyens de mettre fin aux combats en Ukraine et sur les efforts déployés par Israël".

Dans un tweet, Zelensky a déclaré : "Nous avons parlé de l'agression russe et des perspectives de négociations de paix. Nous devons mettre fin aux répressions contre les civils : il a été demandé d'aider à la libération du maire captif de Melitopol et de personnalités locales."

L'entretien s'est déroulé peu après que Zelensky a déclaré avoir proposé à Bennett que Jérusalem accueille des pourparlers de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, soulignant qu'Israël pourrait jouer un "rôle important" dans les efforts visant à mettre fin à la guerre.

Channel 12 a cité des sources au sein du gouvernement selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine étudiait la proposition, mais que cela restait encore "prématuré".

Les deux dirigeants se sont entretenus à de multiples reprises depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Bennett s'est également entretenu à plusieurs reprises avec Poutine et s'est rendu samedi dernier au Kremlin pour le rencontrer.

Les détails des efforts de médiation d'Israël sont restés obscurs. Samedi, un conseiller de Zelensky a démenti une information selon laquelle Israël aurait poussé le dirigeant ukrainien à accepter une offre de Poutine qui verrait Kiev faire des concessions importantes pour mettre fin à l'invasion russe.

Les responsables israéliens ont souligné que Jérusalem n'a pas pris position dans le conflit et n'a pas présenté de proposition de cessez-le-feu. Selon eux, le rôle de Bennett a consisté à clarifier les positions des parties entre elles et avec les autres acteurs mondiaux, grâce aux bonnes relations qu'Israël entretient avec les deux pays.

Zelensky a déclaré samedi que les immigrants ukrainiens faisaient partie des fondateurs d'Israël, "qui ont apporté leur histoire et leur désir de construire un grand pays, tel qu'il est aujourd'hui. Ce n'est donc pas mal pour nous d'avoir une telle médiation".