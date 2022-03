La Russie a demandé l'aide militaire et économique de la Chine (média)

Des hauts responsables américains et chinois doivent se rencontrer lundi à Rome

La Russie a demandé à la Chine de lui fournir du matériel militaire et un soutien en marge de la guerre en Ukraine, a rapporté dimanche le New York Times qui cite des responsables américains sous couvert d'anonymat.

La Russie a également demandé à la Chine une aide économique supplémentaire, pour l'aider à accuser les coups infligés par les sanctions massives imposées par les États-Unis et les pays européens, selon la source.

Le type d'armes militaires ou d'aide que Moscou envisage n'a toutefois pas été révélé, et les responsables cités par le journal n'ont pas non plus détaillé la réaction de la Chine.

"Je n'ai jamais entendu parler de ça", a cependant affirmé Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington auprès de plusieurs médias.

"La situation actuelle en Ukraine est en effet déconcertante", a-t-il déclaré, ajoutant que Pékin souhaitait voir un règlement pacifique. "La haute priorité est maintenant d'empêcher que la situation tendue ne s'aggrave ou même ne devienne incontrôlable."

Le président chinois Xi Jinping a dernièrement renforcé son partenariat avec Vladimir Poutine le soutenant alors que la Russie intensifiait sa campagne militaire en Ukraine.

Dans ce contexte, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, doit rencontrer lundi à Rome Yang Jiechi, membre du Politburo d'élite du Parti communiste chinois et directeur de la Commission centrale des affaires étrangères du parti.

"Nous communiquons directement, en privé à Pékin qu'il y aura des conséquences à un quelconque soutien à la Russie pour contourner les sanctions", a déclaré dimanche M. Sullivan sur CNN.

"Nous ne permettrons pas que cela se produise, et qu'il y ait une bouée de sauvetage pour Moscou", a-t-il souligné.