Ukraine: pourparlers "difficiles" avec Moscou, des nouvelles "dans la soirée" (Zelensky)

"Nous devons tenir bon et nous battre pour gagner, pour parvenir à une paix que les Ukrainiens méritent"

La session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, qui a débuté lundi, donne lieu à des "négociations difficiles", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant qu'un point serait fait "dans la soirée".

"Nous devons tenir bon et nous battre pour gagner, pour parvenir à une paix que les Ukrainiens méritent, une paix honnête avec des garanties de sécurité pour notre Etat, pour notre peuple. Et pour les mettre par écrit lors de négociations, de difficiles négociations", a déclaré M. Zelensky dans une adresse vidéo.

"Une visioconférence entre les délégations (ukrainienne et russe) a déjà débuté aujourd'hui. Elle se poursuit. Tout le monde attend des nouvelles. Nous ferons un retour dans la soirée", a-t-il ajouté.

Avant M. Zelensky, l'un de ses négociateurs, Mykhaïlo Podoliak, qui participe aux négociations, avait indiqué que "la communication (avec Moscou) reste établie même si c'est compliqué".

"La raison de nos désaccords vient du fait que nous avons des systèmes politiques très différents", avait-il souligné, qualifiant celui de la Russie d'"oppression ultime de sa propre société".

Plus tôt, l'Ukraine avait affirmé qu'elle exigerait une trêve immédiate et le retrait des forces russes lors de cette nouvelle session de négociations avec Moscou près de trois semaines après le début de l'invasion.

"Nos positions n'ont pas changé : la paix, un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes russes, et seulement après cela nous pourrons parler de nos relations de voisinage et de nos différends politiques", a déclaré Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une vidéo sur Twitter.