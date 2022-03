L'Otan met en garde Moscou contre l'utilisation d'armes chimiques en Ukraine

"Le prix serait très élevé, mais je ne veux pas spéculer sur la réponse militaire de l'Otan"

L'Otan a mis en garde mardi la Russie contre toute tentative d'utiliser des armes chimiques en Ukraine et renforce ses défenses sur son flanc oriental avec des systèmes anti-missiles Patriot en Pologne et en Slovaquie, a indiqué son secrétaire général.

"La Russie lance des accusations absurdes sur des laboratoires biologiques et des armes chimiques en Ukraine. C'est un mensonge de plus. Mais nous sommes préoccupés par le fait que Moscou pourrait organiser une opération clandestine, sous faux drapeau, incluant éventuellement des armes chimiques", a dénoncé le Norvégien Jens Stoltenberg au cours d'une conférence de presse avant une réunion mercredi des ministres de la Défense de l'Alliance.

"Utiliser des armes chimiques serait une violation du traité sur l'interdiction des armes chimiques dont la Russie est signataire", a-t-il averti. "La Russie a déjà utilisé par le passé des agents chimiques contre des opposants politiques", a-t-il rappelé.

"Créer un prétexte pour utiliser une arme chimique est inacceptable. Le prix serait très élevé, mais je ne veux pas spéculer sur la réponse militaire de l'Otan", a-t-il insisté.

Jens Stoltenberg n'a pas souhaité confirmer l'organisation d'un sommet extraordinaire de l'Alliance la semaine prochaine à Bruxelles à l'occasion d'un déplacement du président américain Joe Biden en Europe.

"Nous sommes en mesure d'organiser un sommet à brève échéance", a-t-il toutefois souligné.

"Un sommet de l'Otan est probable la semaine prochaine dans le contexte de la visite de Joe Biden à Bruxelles à l'occasion du sommet de l'UE" du 24 et 25 mars, a confié un responsable européen.

L'Alliance renforce ses défenses sur son flanc oriental avec l'activation pour la première fois de sa force de réaction rapide, et le déploiement des systèmes anti-missiles Patriot par les Etats-Unis en Pologne et par l'Allemagne et les Pays-Bas en Slovaquie, a rappelé Jens Stoltenberg.

"Plusieurs centaines de milliers de militaires sont en état d'alerte et plus de 100.000 militaires américains sont présents en Europe", a-t-il précisé.

"C'est la réponse immédiate" de l'Alliance à la menace russe avec la guerre en Ukraine, a-t-il expliqué. "Les ministres de la Défense vont devoir mercredi prendre des décisions pour des mesures concrètes à plus long terme, comme l'envoi de renforts significatifs , le pré-positionnement de matériels, le déploiement de systèmes de défense aérienne et cyber", a-t-il indiqué.

"Les commandements militaires de l'Alliance devraient recevoir mandat pour préparer des options pour le sommet de l'Otan les 29 et 30 juin à Madrid", a-t-il précisé.

"Mais renforcer les défenses signifie augmenter les dépenses militaires", a-t-il averti. Tous les membres de l'Alliance se sont engagés à consacrer 2% de leur PIB à des dépenses militaires pour 2024. En 2021, le "club des 2%" comptait 10 membres, dont 8 pays de l'UE.