Pas de déploiement terrestre ou aérien de l'Otan en Ukraine (Stoltenberg)

L'Otan va cependant déployer plus de troupes et de moyens sur son flanc oriental

L'Otan ne déploiera pas de troupes ou de moyens aériens en Ukraine mais prépare un renforcement substantiel de sa présence militaire dans les pays alliés sur son flanc oriental, a annoncé mercredi son secrétaire général.

"Il n'est pas question de déployer des troupes de l'Otan ni des avions en Ukraine", a affirmé Jens Stoltenberg, à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance. Il a ainsi décliné la demande de la Pologne d'envoyer une "mission de paix protégée par des forces armées" dans l'ex-république soviétique.

Jens Stoltenberg a cependant plaidé pour un renforcement des troupes à la frontière de l'Otan. Au niveau terrestre notamment, "notre nouveau dispositif devrait inclure des forces nettement plus nombreuses dans la partie orientale de l'Alliance, à un niveau de préparation plus élevé, avec davantage d'équipements et de fournitures prépositionnés", a-t-il dit.

"Nous sommes confrontés à une nouvelle réalité pour notre sécurité. Nous devons donc réinitialiser notre défense collective et notre dissuasion pour le long terme", a-t-il expliqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé mercredi son appel à instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.

"Nous ne voulons pas que la guerre s'étende au-delà de l'Ukraine", a répondu Jens Stoltenberg. "La situation risque de dégénérer (...) et de se transformer en une guerre entre l'Otan et la Russie", a-t-il martelé.

Interrogé sur la décision du président ukrainien de renoncer à une adhésion à l'Otan, Jens Stoltenberg a rappelé que l'Ukraine était "un pays souverain". "Il appartient à son gouvernement de décider s'il souhaite ou non devenir membre de l'Otan, a-t-il déclaré. La Russie n'a pas à exercer un droit de veto".