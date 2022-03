Des progrès "significatifs" dans les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine (Financial Times)

Un plan en 15 points comprenant un cessez-le-feu et le retrait de la Russie est en discussion

Le journal britannique Financial Times a rapporté mercredi que l'Ukraine et la Russie ont fait des progrès significatifs sur un plan de paix provisoire en 15 points, comprenant un cessez-le-feu et le retrait de la Russie à condition que Kiev déclare la neutralité et accepte de limiter ses forces armées.

Le plan, discuté en détail par les négociateurs ukrainiens et russes pour la première fois lundi, impliquerait que l’Ukraine renonce à sa volonté de rejoindre l’OTAN et accepte un statut de neutralité.

Moscou somme également Kiev de s'engager à ne pas accueillir de bases militaires ou d’armements étrangers sur son sol en échange de la protection d’alliés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie, ont indiqué trois sources impliquées dans les discussions au quotidien britannique.

Le plan publié prévoit des concessions considérables pour l'Ukraine, notamment des limitations de sa puissance militaire.

Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie russe Sergeï Lavrov a indiqué qu’il entrevoyait l'espoir de parvenir à un compromis lors de ces pourparlers. Il a notamment pointé des déclarations “intéressantes” dans le chef du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ce dernier a notamment déclaré qu'il “fallait prendre conscience” que son pays ne rentrera jamais dans l’Otan.