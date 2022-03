Ukraine : le maire de Melitopol enlevé par les Russes libéré

Un autre maire, celui de la ville de Dniproroudné, également dans le sud, a été capturé dimanche

Le maire de Melitopol, dans le sud de l'Ukraine, enlevé le 11 mars par les Russes, a été libéré, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

Dans une vidéo postée sur Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui parle au téléphone et se dit "content d'entendre la voix d'un homme vivant".

"Je vais beaucoup mieux. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Il me faut un ou deux jours pour me remettre et ensuite je suis à vos ordres pour contribuer à notre victoire", lui répond le maire Ivan Fedorov.

Ce dernier avait été arrêté au moment où il se trouvait au centre de crise de sa ville pour s'occuper de questions d'approvisionnement.

Le lendemain, Volodymyr Zelensky avait appelé son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz pour leur demander d'aider à faire libérer M. Fedorov.

Un autre maire, celui de la ville de Dniproroudné, également dans le sud, a été capturé dimanche. Ces enlèvements ont été condamnés par l'Union européenne.