Ukraine: bilan encore inconnu du bombardement de Marioupol

La mairie de la ville a affirmé que "plus d'un millier" de personnes se trouvaient dans le théâtre

L'Ukraine cherchait toujours à établir jeudi le bilan d'un bombardement russe sur un théâtre de Marioupol où s'étaient réfugiés des centaines d'habitants, après trois semaines d'une offensive de Moscou qui ne donne aucun signe de répit malgré la poursuite de pourparlers.

Mercredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'aviation russe d'avoir "sciemment" bombardé le théâtre de Marioupol.

"Le monde doit finalement admettre que la Russie est devenue un Etat terroriste", avait-il ajouté. Le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, a qualifié le bombardement d'"effroyable tragédie" et accusé Moscou de "génocide" du peuple ukrainien.

La mairie de ce port stratégique sur la mer d'Azov a affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi que "plus d'un millier" de personnes se trouvaient dans le théâtre.

Un député, Serguiï Tarouta, a lui indiqué sur Facebook, sans citer ses sources, que des gens sortaient vivant des décombres, l'abri sous le théâtre ayant tenu.

Jeudi matin, le Parquet général d'Ukraine a indiqué qu'il était pour l'instant "impossible d’établir le nombre exact de victimes car des bombardements se poursuivent en permanence".

Selon lui, "il y a des informations" sur des "blessés dont des enfants". Sur une photo du théâtre prise lundi et publiée mercredi par la société d'imagerie satellitaire américaine Maxar, est bien visible depuis le ciel le mot "enfants" écrit au sol en russe en immenses lettres blanches, devant et derrière le théâtre.

La Russie a affirmé ne pas avoir bombardé la ville, et que l'immeuble avait été détruit par le bataillon nationaliste ukrainien Azov.

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a indiqué de son côté manquer d'informations, et ne pas pouvoir "exclure la possibilité d'une cible militaire ukrainienne dans la zone du théâtre", qui abritait "au moins 500 civils".

Plus de 2.100 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre à Marioupol, selon les Ukrainiens. Des personnes ayant réussi à fuir la ville ces derniers jours pour Zaporojie, plus à l'ouest, ont raconté avoir fait fondre de la neige pour boire et cuire le peu de nourriture disponible sur des braseros.