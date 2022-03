Israël: un avion d'El Al chargé avec 17 tonnes d'équipement pour construire un hôpital de campagne en Ukraine

L'équipe médicale israélienne partira la semaine prochaine

Un avion d'El Al a été chargé de 17 tonnes d'équipement pour construire un hôpital de campagne en Ukraine avant son départ ce jeudi après-midi.

L'avion se rendra en Pologne, d'où l'équipement sera transféré dans la ville de Mostyska, dans l'ouest de l'Ukraine, pour y installer l'hôpital.

L'équipe médicale israélienne partira la semaine prochaine.

"L'État d'Israël agit pour aider les citoyens ukrainiens qui ont été blessés pendant la guerre", a tweeté le Premier ministre Naftali Bennett avant le départ de l'avion.

Par ailleurs, plus de 5.000 nouveaux immigrants d'Ukraine "et de ses environs" se sont installés en Israël depuis le début de l'invasion russe, a annoncé jeudi le ministère de l'Alyah et de l'Intégration.

Selon le ministère, quelque 60 à 65 % des 5.070 immigrants - soit environ 3.000 personnes - qui, selon lui, sont arrivés en Israël ce jeudi après-midi, sont originaires d'Ukraine. Les autres sont originaires de Russie et de Biélorussie.

400 autres immigrants d'Ukraine sont attendus en Israël tout au long de la journée de jeudi.